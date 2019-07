Huawei streckt Fühler nach Österreich aus

Der 5G-Ausbau in Österreich, der die heimische Telekombranche Schätzungen zufolge rund 3 Mrd. Euro kosten soll, erweckt auch international Begehrlichkeiten. Der chinesische IT-Konzern Huawei signalisiert jedenfalls Interesse. Angeblich eröffnet das Unternehmen im Oktober ein Forschungszentrum in Wien, schreibt der "Kurier" in seiner Freitagsausgabe.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Huawei will in Wien anscheinend Forschungszentrum eröffnen