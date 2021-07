Hygiene Austria: Masken durften nicht unter "Made in Austria" verkauft werden

Das Gericht gab den Konsumentenschützern in ihrer Klage wegen Irreführung recht. Jetzt folgen Schadenersatzklagen: Rewe hat bereits geklagt, Spar prüft noch.

Im Skandal um FFP2-Masken "Made in Austria", die das einstige Vorzeigeprojekt von Palmers und Lenzing - die Hygiene Austria - freilich teilweise in China produzieren ließ, musste das Unternehmen eine erste juristische Niederlage einstecken. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI), der im Auftrag des Gesundheits- und Konsumentenschutzministeriums auf unlauteren Wettbewerb geklagt hatte, bekam vom Handelsgericht Wien recht. Hygiene Austria darf seine Masken nicht mit "Made in Austria" bewerben. Einen Erfolg für den Konsumentenschutz nennt das VKI-Chefjurist Thomas Hirmke - mit Wermutstropfen. ...