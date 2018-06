Hypo-Prozess: Mit Schiffskrediten Millionen versenkt

Am Dienstag hat am Landesgericht Klagenfurt ein neuer Hypo-Prozess begonnen. Angeklagt ist der 56-jährige Ex-Vorstand Josef Kircher, die Anklage wirft ihm Untreue vor. Es geht um zwei Schiffsfinanzierungen, mit denen die damalige Hypo Alpe-Adria-Bank Millionen versenkt hat. Staatsanwalt Andreas Höbl bezifferte den Schaden mit mindestens 20 Mio. Euro. Kircher legte zum Auftakt ein Geständnis ab.

Die Bank hatte Anfang der 2000er-Jahre für Ankauf und Umbau zweier Schiffe in Kroatien, der MS Andrea und der MS Monet, Kredite in der Höhe von mehr als 35 Mio. Euro bewilligt. Die Finanzierungen wurden, so Höbl, de facto blanko vergeben, es gab keine Bonitätsprüfungen, keine Experten wurden zugezogen. Die Verwertung der beiden Schiffe erbrachte für die MS Andrea 900.000 Euro, auf dem zweiten Schiff blieb die Bank überhaupt sitzen. Kirchers Verteidiger Richard Soyer wies darauf hin, dass sein Mandant geständig sei - bisher hatte er sämtliche Vorwürfe bestritten und die Anklage auch beeinsprucht.

Allerdings, so Soyer, heiße die Tatsache, dass Kircher hier allein sitze, nicht, dass das alles "auf seinem Mist gewachsen" sei. Soyer meinte, es gebe zwei wesentliche Mittäter, die allerdings nicht auf der Anklagebank sitzen würden. Es handle sich dabei um die Herren Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer. Das Schiffsgeschäft sei eine "Katastrophe" gewesen, konzedierte Kircher, die Kreditvergaben seien unvertretbar gewesen. Natürlich hätte er sagen sollen, dass er da nicht mitmache, allerdings sei das schwierig gewesen, nachdem die Sache vom Konzernvorstand gekommen sei. "Es hätte aber auch funktionieren können", meinte Kircher.

Die Vernehmung Kirchers brachte tiefe Einblicke in die Geschäftspraktiken der damaligen Hypo Alpe-Adria-Bank. Kircher versuchte vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi darzulegen, wie es zu dem finanziellen Desaster mit den beiden Kreuzfahrtschiffen gekommen war. "Man wollte keinen Verlust realisieren", so begründete Kircher die zahlreichen Entscheidungen, die Schiffsfinanzierungen immer weiter fortzusetzen und gutes Geld schlechtem nachzuwerfen.

Die beiden Hypo-Vorstände Günter Striedinger und Wolfgang Kulterer hätten nicht gewollt, dass Wertberichtigungen vorgenommen werden müssten. Dazu habe man die Hoffnung gehabt, "es könnte ja doch noch funktionieren". Seitens der Bank habe aber einfach das Know-how gefehlt. Auf die Frage von Staatsanwalt Andreas Höbl, ob der von der Anklage bezifferte Schaden in der Höhe von mehr als 20 Mio. Euro zutreffend sei, meinte Kircher: "Das wird schon stimmen."

Kircher gab dem Gericht auch bekannt, dass er einen Generalvergleich mit der Heta erzielt habe, der sämtliche Verbindlichkeiten betreffe. Kircher weist inzwischen ja vier Verurteilungen im Zusammenhang mit Hypo-Projekten auf und wurde mehrfach zu Schadenersatz verurteilt. Der Vergleich sei vom Vorstand bereits abgesegnet, sagte Kirchers Anwalt Richard Soyer, allerdings sei er noch nicht rechtswirksam. Der Aufsichtsrat müsse noch zustimmen.

Über Details - auch was den Schaden bezüglich der beiden zur Diskussion stehenden Kreuzfahrtschiffe betrifft - wollte sich Kircher nicht äußern. Es gebe eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Auf dieser habe die Heta bestanden, sagte Kircher auf Nachfrage des beisitzenden Richters Christian Liebhauser-Karl.

Die Millionenkredite wurden an mehrere Unternehmen vergeben, laut Anklage aber durchwegs ohne Besicherungen, auch ohne Bonitätsprüfungen. Die Art der Kreditvergabe wurde vom Sachverständigen als nicht ordnungsgemäß bezeichnet. Angesichts des Geständnisses des Angeklagten wurde anschließend auf Zeugeneinvernahmen verzichtet und mit den Verlesungen begonnen.

(APA)