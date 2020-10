"Ich frage mich, was Facebook für uns getan hat?"

Die Digitalisierung wird überschätzt, warnt eine deutsche Top-Managerin. Sie zeigt, wie sich Internet-Unternehmen als Weltretter inszenieren, während sie in Wahrheit neue Probleme schaffen - und rät zur digitalen Enthaltsamkeit.

Marie-Luise Wolff ist Managerin in der Energiebranche, Buchautorin und Digitalisierungs-Skeptikerin.

In Ihrem Buch präsentieren Sie sich als Ruferin in der Wüste, als moderne Kassandra, die davor warnt, dass der digitale Kaiser unter seiner blinkenden Homepage keine Kleider trägt? Marie-Luise Wolff: In der Tat werfe ich einen Blick unter die glitzernden Oberflächen der Digitalwelt, die ja im Kern ein massives Werbe- und Überwachungsgeschäft betreibt. Seit vielen Jahren ist Digitalisierung der vermeintliche "Sound der Zukunft", das Rezept gegen alles Alte, ...