Ich kaufe, also bin ich

Konsum übt anhaltend Faszination aus. Doch viele Anbieter sind in der Krise. In den Warenhäusern des 19. Jahrhunderts wurde das Kaufen erstmals als Akt der persönlichen Freiheit stilisiert. Heute ist das überall möglich. Die Institutionen müssen sich wieder neu erfinden.

In den siebten Himmel zu kommen ist einfach. Die Rolltreppe surrt über sechs Stockwerke hinauf, dann sind es noch ein paar Stufen. Ein Teppichboden dämpft die Schritte, und über allem schweben silberne Sterne. Auf den Tischen und in den Vitrinen wird gutes Gewissen angeboten. Die Verkäuferin gibt Auskunft, was es kostet. Etwa eine Ausgabe in sandfarbenem Leder: Die große gebrauchte, aber makellose "Birkin Bag" von Hermès wäre für 15.000 Euro zu haben. So manche Kundin hier streicht versonnen über ein ...