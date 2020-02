IG Windkraft bestätigt neuen Windstromrekord

Bei der Windstromerzeugung gab es am Mittwoch in Österreich einen neuen Rekordwert von 67 Millionen Kilowattstunden (kWh), wie die IG Windkraft am Freitag mitteilte. Die 34 Prozent des heimischen Stromverbrauchs seien in Europa an diesem Tag nur von Dänemark mit 62 Prozent Windstromanteil getoppt worden. IG-Geschäftsführer Stefan Moidl plädierte für einen ambitionierten Ausbau der Windkraft.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Das aktuelle Wetter treibt die Windräder kräftig an