IHS-Chef Kocher: "Die Wirtschaft wächst, weil wir es wollen"

In der Ökonomie gibt es keinen Zwang zum Wachstum, sagt Volkswirt Martin Kocher. Aber die Wirtschaft wird von den Wünschen der Konsumenten angetrieben, die ein Angebot auslösen. Und von neuen Ideen, die unser Leben besser machen.

In der Wirtschaft geht es um die Beseitigung des Mangels. Diese Aufgabe scheint erledigt. Warum wird dem, was da ist, dennoch unaufhörlich weiter etwas hinzugefügt? Martin Kocher: Das liegt wohl an verschiedenen Faktoren. Einerseits entspricht es der menschlichen Natur, mehr haben zu wollen. Dazu kommt, dass wir uns mit anderen vergleichen. Wenn wir sehen, dass es anderen besser geht, gibt es rein psychologisch den Wunsch, auch mehr haben zu wollen, obwohl es uns schon sehr gut geht. Das führt auf makroökonomischer Ebene zu Wachstum und zu mehr Überfluss, wenn man es so nennen will. Es ist also eine Mischung aus der menschlichen Natur, die sich gar nicht so leicht ändern lässt, und einem System, das es erlaubt, sich Wünsche zu erfüllen. Im Kapitalismus ist es so - wenn es Nachfrage gibt, gibt es auch ein Angebot.