IHS-Chef sieht Hard Brexit für heimische Konjunktur negativ

IHS-Chef Martin Kocher sieht einen geordneten Austritt der Briten aus der EU als am wahrscheinlichsten an. Trotz der chaotischen Entwicklung sei die Wahrscheinlichkeit eines chaotischen Austritts des Vereinigten Königreichs in den letzten Wochen gesunken, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Ein "Hard Brexit" wäre eine "Zäsur" und langfristig nicht gut für die österreichische Wirtschaft.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Unmittelbare Auswirkung für IHS-Chef Kocher gering