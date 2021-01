IHS: Die Suche nach den Neuen

Das Institut für Höhere Studien muss nach dem überraschenden Wechsel von Martin Kocher ungeplant eine neue Führung bestellen. Im Wifo ist der Auswahlprozess für die Nachfolge von Christoph Badelt bereits weit fortgeschritten.

Vor fünf Jahren wurden in den beiden wichtigsten ökonomischen Forschungsinstituten Österreichs die personellen Weichen neu gestellt. Im Februar 2016 wurde der Ökonom und WU-Professor Christoph Badelt einstimmig zum Nachfolger von Karl Aiginger als Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) bestellt - er trat sein Amt am 1. September 2016 an.

Anfang Juli 2016 wurde auch im Institut für Höhere Studien (IHS) ein zwei Jahre lang dauerndes Interregnum beendet. Der Verhaltensökonom Martin Kocher wurde zum Leiter bestellt, eine Funktion, ...