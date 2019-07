IHS rechnet bis 2023 weiter mit solidem Wirtschaftswachstum

Die Wirtschaft in Österreich dürfte in den Jahren bis 2023 weiter solide wachsen, die Arbeitslosigkeit aber auf aktuell hohem Niveau stagnieren, erwartet das Institut für Höhere Studien (IHS). Für das Budget geht das IHS von Überschüssen aus. Die Zinsen werden tendenziell noch niedriger sein als derzeit. Die Stimmung in der Industrie ist hingegen gedämpft.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Das IHS gibt sich optimistisch