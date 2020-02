Ikea plant in Österreich Mietmöbel und mehr City-Geschäfte

Mieten statt kaufen - ein Service, der schon in vielen Branchen angeboten wird, erreicht nun auch den Möbelhandel. Ikea testet die Verleihung von Möbeln derzeit weltweit, bis spätestens Ende 2021 sollen Billy, Malm & Co auch in Österreich auf Zeit geliehen werden können. "Eher früher", kündigte der neue Ikea-Österreich-Chef Alpaslan Deliloglu am Donnerstag bei einem Pressegespräch an.

SN/APA/HANS PUNZ Neuer Ikea-Österreich-Chef Alpaslan Deliloglu beim Pressegespräch