Im Gebälk der Volksbanken kracht es laut

Der Vorstandschef der Volksbank Salzburg wirft das Handtuch. Hintergrund sind inhaltliche Differenzen mit dem Zentralinstitut in Wien.

Österreichs Volksbankensektor hat ein turbulentes erstes Halbjahr hinter sich, und das zweite dürfte nicht ruhiger werden. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Vorstandschef der Volksbank Salzburg, Walter Zandanell, alle seine Funktionen zurücklegt.

In einem Brief teilte Zandanell den Delegierten der VB Salzburg mit, dass er sich angesichts persönlicher Angriffe aus der Volksbank-Zentrale sowie der ständigen Versuche, die Eigenständigkeit der Bank zu schwächen, nicht mehr in der Lage sehe, die Verantwortung für die Bank zu übernehmen. Zandanell war 19 Jahre Vorstandschef und hat mit 60 Jahren das vertragliche Pensionsalter erreicht. Nachfolger soll Andreas Höll (51) werden, der bereits dem Vorstand angehört.