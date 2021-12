Im Lockdown kann das Klimaticket nicht viel

Die große Freiheit mit den Öffis soll die neue Jahreskarte bringen, doch die Coronasperren trüben die Reisefreude. Rechtlich ist die Lage klar.

Rund 130.000 Menschen haben seit Anfang Oktober das neue Österreich-Klimaticket gekauft, das seit dem Nationalfeiertag in allen öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Neusiedler See und Bodensee gilt. Der jüngste Corona-Lockdown hat vielen Käufern aber die in Aussicht gestellte Nutzung schwer gemacht. Wer steigt schon in einen Zug oder Bus, wenn Termine ins Internet verlegt sind, Partys verboten und Freizeitausflüge vor geschlossenen Lokalen und Geschäften enden.

Im Verkehrs- und Klimaministerium ist man sich des Problems bewusst. "Wir denken darüber nach", heißt ...