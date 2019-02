Im Rennen um die Top-Jobs in Frankfurt spielt Österreich nicht mit

In der Europäischen Zentralbank wird dieses Jahr die Hälfte der Spitzenjobs neu besetzt. Wer das Rennen macht, hängt von Geografie, Geschichte, Geschlecht und Können ab.

In der Oesterreichischen Nationalbank sind die vier Topjobs seit Wochenmitte entlang den Parteifarben der türkis-blauen Regierung vergeben. Auch in der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel diese Woche eine Vorentscheidung über eine Spitzenposition. Entgegen den Ankündigungen von Finanzminister Hartwig Löger war jedoch kein Österreicher im Rennen. Neuer Chefvolkswirt der EZB und Mitglied im sechsköpfigen Direktorium wird ab Juni der irische Notenbankpräsident Philip Lane. Der 49-jährige Harvard-Absolvent war bis zum Ablauf der Frist am Mittwoch der einzige Bewerber. Besiegelt wird die Bestellung bei der nächsten Eurogruppe am 11. Februar sowie beim EU-Gipfel im März.