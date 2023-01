Im Winter zählt nicht mehr nur das Skifahren

Der Skitourismus wird lernen müssen, mit Wärmeperioden zu leben. Wanderurlaub könnte künftig zum Ganzjahresprodukt im Tourismus werden.

Endlich ist er da! Zentimeterdick liegt er auf den kahlen Bäumen im Kurpark vor dem Salzburger Kongresshaus. Und auch am Montag schneite es in der Landeshauptstadt noch - zwar nur mehr leicht, aber immerhin: Der lange ersehnte Schnee ist endlich gefallen. "Die Buchungen ziehen schon merkbar an", freute sich Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), beim Jahreskongress. Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren in Salzburg bis Dienstag über die Zukunft des Tourismus. Und der befinde sich in einer "Zeitenwende", ...