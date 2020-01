Immer mehr Frauen gründen Unternehmen

2019 kam es zu einem Boom bei den Neugründungen: Diese stiegen um fast 5 Prozent auf 32.386.

125 Frauen und Männer wagten im Vorjahr in Österreich pro Werktag den Schritt in die Selbstständigkeit. In Summe sind das 32.386 Gründer und ein Rekord: Die Zahl der neuen Chefinnen und Chefs ist fast fünf Prozent höher als noch im Jahr zuvor. Das ist der höchste Anstieg in den vergangenen zehn Jahren, zeigen aktuelle Zahlen der Wirtschaftskammer. Beim überwiegenden Großteil der neuen Betriebe - mehr als 80 Prozent - handelt es sich um Einzelunternehmen. Immer mehr Frauen machen sich selbstständig. Der Frauenanteil lag im Vorjahr bei 46 Prozent. Auch in Salzburg wurde ein neuer Rekord verzeichnet: 2019 wurden 2161 Unternehmen gegründet, um 4,6 Prozent mehr als 2018. Frauen sind dabei mit 53 Prozent bereits in der Mehrheit.

Die meisten Gründer - beinahe 40 Prozent - finden sich österreichweit in Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel mit 28 Prozent und Information und Consulting (19 Prozent). Das Durchschnittsalter eines Gründers liegt bei 36,6 Jahren. Sieben von 10 Unternehmen sind nach fünf Jahren immer noch aktiv.

Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW), und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

"Der Gründerboom hält an. Das ist gerade in Zeiten der abflauenden Konjunktur ein starkes Zeichen für unsere Wirtschaft", kommentiert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer die Zahlen. Weiteren Schwung könnten der Gründerszene die geplanten Vorhaben im Regierungsprogramm geben, nennt Mahrer etwa die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, die Abschaffung der Mindest-KöSt oder die Senkung des GmbH-Stammkapitals.

Extra ausgewiesen werden von der Wirtschaftskammer seit einiger Zeit die selbstständigen Personenbetreuer - sprich Pflegerinnen. Ihre Anzahl blieb im Vorjahr in etwa gleich, es gab 7000 "Neugründungen".