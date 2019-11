Immer mehr Pendler auf den Straßen

Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer ist ein Pendler. Waren vor zehn Jahren noch 55 Prozent der Arbeitnehmer in der eigenen Wohngemeinde beschäftigt, sind es nun 45 Prozent. 48 Prozent sind in einer anderen Gemeinde im selben Bundesland in Lohn und Brot, sechs Prozent verdingen sich in einem anderen Bundesland, ein Prozent in einem fremden Staat. Dies geht aus dem Arbeitsklimaindex der AK OÖ hervor.

SN/APA/Symbolbild/GEORG HOCHMUTH Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer pendelt