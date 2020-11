Immer noch Motor: Der BMW-Chef im SN-Interview

BMW verlegt seine Motorenfertigung in München ins Werk nach Steyr. Dort sieht man das als Stärkung.

Bei den Autobauern bricht das Elektrozeitalter an, gleichzeitig ist jenes des Verbrennungsmotors noch nicht zu Ende. "Der wird nicht von heute auf morgen verschwinden", sagt BMW-Werk-Steyr-Chef Alexander Susanek.

BMW verlegt seine Motorenfertigung in München bis 2024 nach Steyr. In München investiert man gleichzeitig 400 Mill. Euro in ein neues Montagewerk für E-Fahrzeuge. Ist die Verlegung nach Steyr eine Aufwertung für den Standort oder ein Abschieben eines Antriebs ohne Zukunft? Alexander Susanek: Der Standort Steyr wird durch die Konsolidierung ...