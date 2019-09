Immo-Investor Benko sammelt Geld für neue Zukäufe

Der Immobilien-Investor Rene Benko will Geld für neue Zukäufe seiner Signa-Gruppe einsammeln, berichtete der "Standard" am Mittwoch. Von Investoren in London, Paris und Frankfurt sollen rund 850 Millionen Euro kommen. Offenbar treffe sich Benko in dieser Woche dafür mit potenziellen Geldgebern, schreibt die Zeitung.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Die Mittel sollen für neue Akquisitionen verwendet werden