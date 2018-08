Immobilien-Crowdinvesting in Österreich mit starkem Aufwind

Crowdfunding ist modern. Manche Projekte gleichen dabei mehr einer Spendensammlung, Gewinn wird nicht in Aussicht gestellt. Das "Crowdinvesting" hingegen bietet Anlegern die Möglichkeit, in Projekte zu investieren. Der versprochene Profit ist hoch, genau wie das Risiko. Im 1. Halbjahr wurden rund 17 Mio. Euro in 74 Projekte investiert, so eine aktuelle Statistik von CrowdCircus.com.

Ansehnliche Zinsen bei gewissem Risiko