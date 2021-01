Impfen von Schlüsselkräften: Unternehmen müssen warten

Im Verteilungskampf um die Impfdosen mischt auch die Wirtschaft mit und drängt auf raschere Impfung von Schlüsselkräften. Die Mitarbeiter spielen dabei nicht immer mit.

Wann kommt der Corona-Impfstoff? Wer hat Vorrang? Und wo wird geimpft? Diese Fragen stellen sich auch viele Unternehmer. Der Unmut in der Wirtschaft über fehlende Impfdosen und -pläne steigt jedenfalls. Am Mittwoch wurde IV-Präsident Georg Knill deutlich. "Jede Verzögerung kostet Menschenleben", forderte er einen reibungsloseren Ablauf ein. Und er pochte auf ein schnelles Impfen von wichtigem Personal. Es stehe außer Frage, dass Risikogruppen Vorrang hätten. "Allerdings plädieren wir dafür, auch Schlüsselarbeitskräften in der Industrie so rasch wie möglich eine Impfmöglichkeit ...