In der Coronakrise schrumpfen die Muskeln

Auch Fitnessstudios dürfen heuer nicht mehr aufsperren. Mitglieder verabschieden sich ins Hometraining. Gebe es auch im Jänner kein grünes Licht, sei das eine Katastrophe, heißt es.

Stark durch die Coronakrise zu kommen wird für Österreicherinnen und Österreicher wortwörtlich schwieriger. Mit der jüngsten Verlängerung der Einschränkungen bleiben alle Freizeiteinrichtungen bis 6. Jänner geschlossen - vom Schwimmbad über den Gymnastikraum bis zum Fitnessstudio. Zurückgerechnet zum Schließungszeitpunkt am 3. November sind das zwei Monate ohne Indoor-Freizeitsport - just in einer Jahreszeit, in der sich viele sportliche Aktivitäten nach drinnen verlagern.

"Für die Branche ist die Verlängerung des Lockdowns ein echter Schock", sagt Christian Hörl, Vitaclub-Chef in Salzburg ...