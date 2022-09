In der Energiekostenfalle

Bei den Betrieben sind die hohen Strom- und Gaspreise in der Regel schon angekommen. Bis Jahresende halten viele noch durch, aber vermutlich nicht alle.

Ein gutgehendes 90-Mitarbeiter-Unternehmen in Oberösterreich wird im November oder Dezember die Produktion um voraussichtlich ein Drittel runterfahren. Mit dem derzeitigen Strompreis lasse sich nicht mehr kostendeckend produzieren, sagt der Geschäftsführer, der weder seinen noch den Namen des Unternehmens in der Zeitung lesen will. Zugleich werden die Kunden vorsichtiger, weil sich eine Konjunkturabkühlung abzeichnet. "Die gestiegenen Energiekosten sind irgendwann nicht mehr unterzubringen". Die Politik müsse reagieren, rasch, denn "der Hut brennt".

So geht es vielen Firmen. Ob Papier-, Baustoff-, ...