EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hält große und kleine landwirtschaftliche Betriebe in der EU für notwendig. Kleine und Biobauern bräuchten aber mehr Hilfe.

Anlässlich seines Auftritts bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums in Wien bekam der neue EU-Agrarkommissar Einblick in die Besonderheiten der österreichischen Landwirtschaft. Er will sich für die Biobauern einsetzen, deren Zukunft durch schärfere EU-Regeln gefährdet ist. Wie, ist noch unklar.

...