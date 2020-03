In einer Woche 115.600 Arbeitslose mehr, Kurzarbeit steigt

Die Coronakrise lässt weiterhin die Arbeitslosenzahlen in Österreich steigen. Seit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag bis Sonntag zusammengerechnet um 115.600 mehr registrierte Arbeitslose als noch am 15. März, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Montagnachmittag zur APA.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Ende Februar lag die Arbeitslosenzahl noch bei knapp 400.000