In Klagenfurt beginnt am Mittwoch Prozess gegen VW

Am Mittwoch beginnt auch in Klagenfurt ein Zivilprozess im Zusammenhang mit dem Abgasskandal bei VW. Der Verein für Konsumenteninformation VKI vertritt in diesem Verfahren 574 Käufer von Autos der Marke Volkswagen. Laut Gerichtssprecherin Eva Jost-Draxl geht es um rund 3,5 Mio. Euro.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau VW drohen Kosten in Millionenhöhe