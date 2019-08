In Linz gegründete Software-Firma Dynatrace startete an NYSE

Das in Linz gegründete Software-Unternehmen Dynatrace, das seinen Sitz im US-Bundesstaat Massachusetts hat, ist am Donnerstag an der US-amerikanischen Börse New York Stock Exchange gestartet, gab das Unternehmen bekannt. Der erste Kurs der Aktie lag bei 25,50 US-Dollar, US-Medien hatten zuvor von einem Ausgabepreis je Titel von 16 Dollar berichtet.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Begeisterung bei den Mitarbeitern über den Börsengang