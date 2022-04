In neues Hotel in Wiener Neudorf fließen 12 Mio. Euro

Im Bezirk Mödling entsteht ein neues Hotel. Auf dem ehemaligen Kika-Areal im ecoplus Wirtschaftspark Industriezentrum NÖ-Süd in Wiener Neudorf wird mit dem IZ Landmark ein 12 Mio. Euro schweres Hotelprojekt realisiert. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Beherbergt werden können die Gäste dann Angaben vom Freitag zufolge in insgesamt 104 Zimmern auf fünf Geschoßen.

Errichter des Objekts ist die Wiener Mamma Group mit ihrer Tochtergesellschaft IZ Landmark Wiener Neudorf GmbH & Co KG. Mit der französischen Gruppe B&B Hotels sei ein Betreibervertrag bis 2043 abgeschlossen worden, hieß es in einer Aussendung. Niederösterreichs Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) bezeichnete das Projekt als wichtigen Impulsgeber für den Wirtschaftspark und die gesamte Region. Das Hotel werde den "Wirtschaftstourismus in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas zusätzlich befeuern".