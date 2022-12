In winzige Chips fließen gigantische Summen

Ohne Chips geht (gar) nichts mehr. Global werden gigantische Summen investiert, um sich das neue Gold der Weltwirtschaft zu sichern.

1,6 Milliarden Euro - die Summe, die Infineon vor erst wenigen Jahren in seine neue Chipfabrik in Villach investierte, klingt heute beinahe niedlich. Dabei galt sie 2018 noch als größtes Investitionsprojekt in der Mikroelektronik in Europa. Heute pumpt der deutsche Halbleiterkonzern ein Vielfaches in den Ausbau seiner Standorte: 5 Mrd. Euro fließen gerade nach Dresden, weitere 2 Mrd. Euro in eine neue Chipfabrik in Malaysien. Und der globale Goldrausch um die Chips steht erst am Anfang.

Weltweit öffnen sich ...