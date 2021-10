Was tun gegen Mitarbeitermangel in vielen Branchen, vor allem im Tourismus? Wie umgehen mit dem Thema Mindestlohn? Worin liegen die Chancen von Homeoffice?

Fragen, auf die Gabriel Felbermayr, seit 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), in seinem Vortrag

beim Industrie- und Zukunftsforum 2021 Antworten finden will.



Dienstag, 19. Oktober 2021, Live aus dem Hangar-7 ab ca. 19 Uhr, eine Veranstaltung von SN, Oberbank und Industriellenvereinigung Salzburg.