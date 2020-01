Industriellen-Chef: Reiche sollen weniger Steuern zahlen

Wer mehr als eine Million Euro im Jahr verdient, zahlt dafür 55 Prozent Steuern - mehr als "Normalverdiener". Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, hält nichts von der Verlängerung dieser Steuer, sagt er nun. Er hält sie sogar für eine "Blamage".

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, hält nichts von der geplanten Verlängerung des Spitzensteuersatzes für Millionenverdiener von 55 Prozent. "Es ist international ein bisschen eine Blamage, wir machen uns damit lächerlich", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Die Maßnahme treffe relativ wenige, "darum hat es materiell nicht eine wesentliche Bedeutung". Tatsächlich bezahlten diesen Steuersatz zuletzt nur gut 400 Spitzenverdiener.

Beim Spitzensteuersatz handelt es sich um den höchsten Steuersatz bzw. die höchste Tarifstufe. Er liegt in Österreich bei 55 Prozent und kommt nur für jenen Teil des Jahreseinkommens zur Anwendung, der über 1 Million Euro pro Jahr liegt. Diese Regelung ist bis zum Jahr 2020 befristet; danach gilt auch für Einkommensteile über 1 Million Euro wieder ein 50-prozentiger Steuersatz. Allerdings hat die neue Regierung bereits angekündigt, dass diese "Reichensteuer" bleiben soll. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte mitgeteilt: "Es hat in den vergangenen zwei Jahren dem Land gutgetan, dass wir besonders die kleinen und mittleren Einkommen entlastet und die Pensionen über die Inflation erhöht haben", heiß es aus dem Kanzleramt. "Im Fokus der neuen Regierung bleibt weiter die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen, daher soll der Spitzensteuersatz von 55 Prozent für Einkommen ab einer Million Euro bleiben."

Der Hintergrund: Einkommensteile werden unterschiedlich besteuert, je nachdem, welcher Höhe sie entsprechen ("progressiver Tarif"). Das Einkommen ist in einzelne Teile zu zerlegen und mit ansteigenden Steuersätzen, beginnend mit dem niedrigsten, zu besteuern. Jede Bürgerin/jeder Bürger hat einen Steuerfreibetrag von 11.000 Euro, für den keine Steuern zu entrichten sind. Der Betrag über 11.000 Euro bis 18.000 Euro ist mit 25 Prozent zu besteuern. Verdient jemand mehr als 18.000 Euro, so wird der darüber hinausgehende Betrag bis zu einem Betrag von 31.000 Euro mit 35 Prozent besteuert usw. Für Einkommensteile, die über 1 Million Euro liegen, kommt der höchste Steuersatz, also der Spitzensteuersatz, von 55 Prozent zur Anwendung.

Seit der Einführung des heutigen progressiven Einkommensteuersystems im Jahr 1898 ist der Spitzensteuersatz laut dem Hayek-Institut stark gestiegen. Während er im Jahr 1898 bei nur fünf Prozent ab einem Einkommen von zirka € 571.000 (gemessen in heutiger Währung) lag, liegt er heute bei 55 Prozent ab einem Einkommen von € 1 Million.

Am höchsten war der Spitzensteuersatz laut den Experten in den Jahren 1971 und 1972. Damals lag er bei zirka 63 Prozent. Dieser hohe Steuersatz folgte mehreren Erhöhungen in den davorliegenden Jahren und wurde zu einer Zeit eingeführt, in der die Einkommensteuer eine wachsende Steuerquelle des österreichischen Staates darstellte. Der Spitzensteuersatz blieb bei über 60 Prozent, bis er im Jahr 1989 im Rahmen einer Reform auf 50 Prozent gesenkt wurde.

Im internationalen Vergleich ist Österreichs Spitzensteuersatz eher hoch. Dabei fallen laut einer Aufstellung der Wirtschaftskammer vor allem die baltischen Staaten, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien aus dem Rahmen - deren Tarif aus nur einem einheitlichen Prozentanteil besteht ("Flat Rate"), den Gutverdiener und Wenigverdiener gleich bezahlen. Dieser ist zudem im Internationalen Vergleich sehr niedrig. Generell fällt aber auf, dass wirtschaftlich höher entwickelte Staaten eher höhere Steuersätze einheben, ärmere Staaten, vor allem in Osteuropa, geringere.

IV-Chef Kapsch betonte, dass die IV schon seit langem eine "wirkliche Steuerstrukturreform" vorschlägt. Die letzte habe es Mitte der 90er-Jahre gegeben, "seitdem haben wir nur mehr an den Tarifen gebastelt". Auch die Lohnnebenkosten gehörten nach wie vor gesenkt. Am Regierungsprogramm von ÖVP und Grüne lobte der IV-Präsident "viele Punkte". Die von ihm gewünschte Staats- und Föderalismusreform sei darin aber leider nicht enthalten.

