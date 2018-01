Industriellenvereinigung trauert um Ex-Generalsekretär Fritz

Lorenz Fritz, der die IV von 1997 bis 2004 leitete, starb im 74. Lebensjahr

Der frühere Chef der Alcatel Austria AG und Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Lorenz Fritz, ist tot. Fritz hatte die Geschäfte der IV von 1997 bis 2004 geführt. Die aktuelle IV-Führungsspitze - Generalsekretär Christoph Neumayer und Präsident Georg Kapsch - lobte Fritz, der auch IV-Vizepräsident war, am Montag für seinen Innovationsgeist sowie seine Leistungen und sprach der Familie tiefes Beileid aus. Mit Fritz verliere Österreich "eine zutiefst unternehmerische Persönlichkeit, die Österreichs Industrie- und Wirtschaftspolitik über einen langen Zeitraum in zahlreichen bedeutenden Funktionen und Tätigkeiten in Unternehmen, Verbänden und Institutionen erfolgreich mitgestaltet hat." Fritz wurde 73 Jahre alt.

