Infineon Österreich mit Investitionsschub und mehr Gewinn

Infineon Österreich hat im vergangenen Geschäftsjahr (bis 30. September) mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Am stärksten gestiegen sind bei der Österreich-Tochter des deutschen Halbleiterkonzerns die Investitionen, denn am Hauptsitz in Villach wird ein neues Chip-Werk errichtet. Die Gesamtinvestitionen wurden um 72 Prozent auf 308 Millionen Euro gesteigert.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Am stärksten gestiegen sind die Investitionen