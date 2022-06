Auch Preis für Benzin liegt erstmals über zwei Euro

Knackte im März der Preis für Diesel zum ersten Mal im Österreich-Schnitt die Marke von zwei Euro, so liegen seit dieser Woche erstmals Super und Diesel darüber. Entspannung ist nicht in Sicht.

2,049 Euro kostete Superbenzin am Donnerstag im Österreich-Schnitt, 2,014 Euro waren es für Diesel. In Salzburg waren es mit 2,054 bzw. 2,024 Euro im Übrigen noch ein bisschen mehr.

"War es im März nur der Diesel, der im Österreich-Schnitt über die zwei Euro hinaufschnellte, so sind es seit dieser Woche auch die Preise für Superbenzin", sagt Martin Grasslober, Leiter der Verkehrswirtschaft beim ÖAMTC. Entspannung sei für die Autofahrer vorerst keine in Sicht. "Die Politik will, so wie es ...