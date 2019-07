Inflation im Juni auf 1,6 Prozent gefallen

Im Juni ist die Inflation in Österreich im Jahresabstand auf 1,6 Prozent gefallen. Im Mai war sie noch bei 1,7 Prozent gelegen. Erneut sind vor allem die Preise für Wohnen, Wasser und Energie sowie für Restaurants und Hotels gestiegen. In diesen zwei Gruppen legten die Preise im Schnitt um 3,1 Prozent zu, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Iwo Die Preise für Wohnen, Wasser und Energie gingen nach oben