Inflation landet im Börsel: Teuerungen schon deutlich spürbar

Haushaltsenergie um 42 Prozent teurer als vor einem Jahr - aber auch Lebensmittel, Verkehr und Gastrobesuche sind spürbar teurer. Neun von zehn schnallen den Gürtel enger, jeder achte Haushalt kann seine Fixkosten nicht mehr zahlen.

Wie Gewitterwolken haben sich seit Monaten immer höhere Inflationszahlen aufgebaut. Spätestens jetzt ist die Teuerung auch spürbar in den Börsen von Herrn und Frau Österreicher angekommen. Am deutlichsten sichtbar ist das bei Preisen für Energie, wie der Besuch an der Tankstelle zeigt.

Noch dramatischer veranschaulicht das der aktuelle Energiepreisindex (EPI), der für März um 42,4 Prozent höhere Energiepreise für österreichische Haushalte ausweist, ein Rekordwert. "Preissteigerungen, wie wir sie im März bei den Treibstoff- und Heizölpreisen ...