Inflation: Man löscht kein Feuer, indem man ständig Öl nachgießt

Um die hohe Inflation zu stoppen, muss man beachten, dass sie nicht allen und nicht zur Gänze abgegolten werden kann.

Nun ist es amtlich: Die Inflation hat mit 11,2 Prozent im Jänner in Österreich einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ob es bereits der Wendepunkt war, darüber sind sich Ökonomen keineswegs mehr sicher. Es fällt aber auf, dass der Preisanstieg in Österreich deutlich höher ausfällt als in der Eurozone. Das hat mehrere Gründe. Einer ist Österreichs vergleichsweise hoher Anteil des Tourismus an der Wirtschaftsleistung. Der hat sich nach den Einschränkungen in der Pandemie und trotz des Kriegs stark erholt. Betriebe haben die ...