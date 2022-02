Inflation strebt dem Höhepunkt zu

Jänner bringt Höchstwert seit 1984, März könnte der Wendepunkt sein.

5,1 Prozent - so stark sind die Preise in Österreich im Jänner laut Schnellschätzung von Statistik Austria im Jahresvergleich gestiegen. Die 5,1 Prozent sind der höchste Wert seit 1984 und vermutlich noch nicht der Höhepunkt gewesen. Der dürfte im Februar oder März erreicht werden, sagt Josef Baumgartner, Ökonom am Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo), danach sollten sich die Inflationsraten allmählich abschwächen. Diese Prognose stehe allerdings unter dem Vorbehalt, "dass bei den Gaspreisen nichts Dramatisches passiert", sagt Baumgartner im Hinblick auf den ...