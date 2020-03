Inflation vor Virusausbruch auf 2,2 Prozent gestiegen

Die Inflation ist im Februar - also noch vor dem Ausbruch des Coronavirus in Österreich - auf 2,2 Prozent gestiegen, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Deutliche Anstiege gab es bei Strom, der Arbeitspreis stieg im Jahresabstand um 6,6 Prozent. Markant billiger geworden sind Mobiltelefone, sie kosteten um 12,2 Prozent weniger.

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Ausschlaggebend für Anstieg waren Preisschübe bei Nahrungsmitteln