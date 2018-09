Inflation zog im August leicht auf 2,2 Prozent an

Das Leben in Österreich ist wieder etwas teurer geworden. Die Inflation zog im August erneut an, und zwar auf 2,2 Prozent nach 2,1 Prozent im Juli. Stärkster Preistreiber waren einmal mehr die Spritpreise. Dieseltreibstoff verteuerte sich im Jahresabstand um rund 15 Prozent, Superbenzin um mehr als 12 Prozent. Heizöl zog im Schnitt um 24 Prozent an. Auch die Mieten wurden teurer.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Täglicher Einkauf verteuerte sich um 2,4 Prozent