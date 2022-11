Influencer ist mittlerweile ein richtiger Beruf, der Geld bringt

Influencerinnen sind Stars in ihrer digitalen Wohlfühlblase, berichten aus ihrem Leben und machen mit Werbung (richtig) Geld. Über einen Trend, der auch kritische Fragen aufwirft.

Influencer! Was wie eine Krankheit, nämlich Influenza, klingt, ist längst ein (lukrativer) Beruf. Ob Instagram, YouTube oder TikTok, der Alltag ist von digitalen Kanälen durchflutet und spült eine neue Art von Werbeträgern an die Oberfläche. Influencerinnen posten täglich über ihren Alltag, erzählen ihrer Community, wie schön und aufregend das Leben ist, und werden von Firmen bezahlt, um Werbebotschaften in ihrer Blase zu verbreiten. "Influence" heißt übersetzt "beeinflussen", und das bringt es gut auf den Punkt: Die Influencerinnen ...