Inlandsurlaub bei Österreichern beliebt

Österreicher machen gerne Urlaub im eigenen Land, zeigt nun auch eine Umfrage im Auftrag der AllianzPartners. Auf die Frage, in welchem Land man am liebsten Urlaub machen würde, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielten, landete Österreich weltweit auf Rang vier und auf Platz eins in Europa. An erster Stelle der Traumreiseziele lagen die USA, gefolgt von den Malediven und Australien.

SN/APA/BARBARA GINDL Wandern zählt zu den Lieblingsbeschäftigungen der Österreicher