Innovation aus Salzburg für denBahntransport

Neun von zehn Lkw-Anhängern können ohne Kran nicht auf die Bahn verladen werden. Nun haben Salzburger Unternehmen eine Plattform dafür entwickelt, um den Güterverkehr zu verbessern.

Man soll den Lkw-Verkehr stärker auf die Schiene verlagern. Das fordern Bürgerinitiativen an Transitrouten seit Jahrzehnten, ebenso lange kommt das Anliegen in politischen Sonntagsreden vor. In der Praxis jedoch ist das keine einfache Übung.

Es gibt zwar die Rollende Landstraße RoLa, aber die hat keine großen Kapazitäten und ist auf ein vor Jahrzehnten entwickeltes Konzept aufgebaut: Sie ist sehr umständlich, denn die Laster können nur einzeln hintereinander auf den Zug fahren. Während der Fahrt dürfen die Chauffeure aus Sicherheitsgründen nicht in ihren Fahrerkabinen mitfahren, sondern müssen in einem eigens mitgeführten Waggon Platz nehmen. Aus der Sicht des Frächters sind bei jedem Laster außerdem etwa sieben Tonnen sinnlose Leerfracht dabei - so viel wiegt eine Zugmaschine für den Fernverkehr. Einer der wenigen Vorteile: Die Fahrer können die Zeit auf der Bahnfahrt etwa von Triest nach Salzburg oder ab Wörgl auf der Brennerstrecke als Ruhezeit verbuchen.