Innsbrucker Flughafen stellt Betrieb ein

Der Flughafen Innsbruck wird ab Montag bis auf Weiteres seine Pforten schließen. Aufgrund der aktuellen Situation habe sich die Geschäftsführung in Absprache mit den Eigentümern dazu entschlossen, vorläufig den Betrieb einzustellen, teilte der Flughafen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Für Notfälle sei man aber jederzeit einsatzbereit, wurde betont.

SN/APA (Flughafen Innsbruck)/Flugha Keine Starts und Landungen mehr in Innsbruck