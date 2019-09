Insekten sollen statt Soja an Hühner und Schweine verfüttert werden

Deutschlands größter Geflügelproduzent will seine Hühner künftig mit Insektenmehl füttern - und hat dafür EU-Zulassung beantragt. Auch in Österreich tüftelt man am Thema. Bisher landet hier erzeugtes Insektenmehl nur im Hundefutter.

In manchem Szenelokal haben sie ihren Platz bereits gefunden - und hitzige Diskussionen ausgelöst, ob die Menschheit sich künftig von Insekten ernährt. Jetzt sollen Larven und Käfer den Markt für Tierfutter erobern. Am Mittwoch hat Deutschlands größter Geflügelproduzent Wiesenhof angekündigt, ...