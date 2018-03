Internationale Konjunktur laut Wifo ohne Schwächezeichen

Wie in Österreich wächst die Wirtschaft derzeit auch international kräftig und dürfte ihren Schwung in den kommenden Monaten beibehalten, nimmt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) an. Weltwirtschaft und Eurozone würden sich kräftig entwickeln, auch die USA - dort seien die Risiken für die Konjunktur aber gestiegen. Auch die Aktienkurse seien merklich volatiler, so das Wifo am Donnerstag.

SN/APA (Archiv/dpa)/Federico Gambar Wirtschaft bleibt weiterhin in Schwung