Internetbanking laut AK billiger, aber nicht immer gratis

Online-Banking kommt laut Arbeiterkammer (AK) günstiger, ist aber nicht immer kostenlos, denn einige Banken verrechnen Spesen etwa für TAN oder Kontoauszüge. Das zeigt ein am Donnerstag veröffentlichte AK-Preismonitor Internetbanking am Girokonto. Demnach kann sich ein reiner "Online-Nutzer" im Vergleich zu einem "Normalnutzer" mit Transaktionen in der Bankfiliale rund 30 Euro im Jahr sparen.

SN/APA Mit Spesen ist laut AK dennoch zu rechnen