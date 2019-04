InterSky-Pleite - Insolvenzverfahren vor Abschluss

Das Insolvenzverfahren über die Ende 2015 in die Pleite gerutschte Vorarlberger Regionalfluglinie InterSky soll Ende April abgeschlossen werden. Das berichteten am Montag das ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf Norbert Stütler, Sprecher des Landesgerichts Feldkirch, sowie Regina Nesensohn vom Kreditschutzverband 1870. Für die Gläubiger könnte es eine Quote über 34 Prozent geben.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Aus vorübergehend wurde dauerhaft