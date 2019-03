Investor Rene Benko bestätigte Kauf des Chrysler Buildings

Die Signa-Holding des Tiroler Investors Rene Benko und ein US-Partner haben den Kauf des weltberühmten Chrysler Buildings in New York bestätigt. "Wir erwerben eine Legende", sagte Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der Signa-Gruppe, am Freitag in Wien.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Rene Benko kaufte sich "eine Legende"