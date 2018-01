Ionenantrieb aus Österreich für Satelliten

Als am Freitagvormittag die indische Raumfahrtorganisation ISRO von der Startbasis auf der südostindischen Insel Sriharikota eine Rakete mit mehreren kleinen Satelliten ins All beförderte, war für Tests auch revolutionäre Technik aus Österreich an Bord. Die Firma Enpulsion, gegründet 2016 aus der Forschungsfirma der Fachhochschule Wiener Neustadt, entwickelte einen Antrieb, der mit der Energie von Ionen läuft. Enpulsion-Gründer und Mehrheitseigentümer Alexander Reissner (31): "Wir heizen das Metall Indium mit dem Solarstrom des Satelliten auf, bis es bei 156 Grad flüssig wird." Der Ionenstrom sorgt für einen Rückstoß, damit der Satellit auf die richtige Position gebracht werden kann. Eine US-Firma setzt als Erste auf den Enpulsion-Antrieb, der nicht größer als ein Würfel mit zehn Zentimetern Seitenlänge (kl. Bild) ist, aber für rund 10.000 Betriebsstunden reicht. Heuer will Reissner 200 Triebwerke um je rund 30.000 Euro erzeugen. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/AP, Enpulsion

(SN)